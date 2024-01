Salernitana-Genoa | Retegui colpito da uno snack | Strootman lo mangia

Leggi su calcioweb.eu

(Di domenica 21 gennaio 2024) Incredibile episodio nel match travalido per la 21ª giornata del campionato di Serie A. Le due squadre sono in campo per la zona salvezza e la gara è in grado di fornire interessanti indicazioni per le zone basse della classifica. Gol storico di Martegani e padroni di casa subito in vantaggio. Passano 10 minuti e gli ospiti trovano il pareggio con. Giallo dopo il gol dell’attaccante della Nazionale italiana: l’attaccante è statoda un oggetto lanciato dagli spalti.