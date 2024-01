Salernitana-Genoa | programma e telecronisti Dazn Serie A 2023 2024

(Di domenica 21 gennaio 2024) Ile isudi, match valido per la ventunesima giornata di. Partita delicatissima quella dell’Arechi, da una parte i campani che si stanno esprimendo bene ma non raccolgono punti, dall’altra il Grifone che per ora è decisamente in linea con l’obiettivo. Chi riuscirà a spuntarla? Appuntamento fissato alle ore 18 di domenica 21 gennaio.sarà visibile sucon la telecronaca di Riccardo Mancini e Massimo Gobbi. SportFace.

Roma - Verona 20 gennaio 18:00 Dazn Udinese - Milan 20 gennaio 20:45 Dazn Sky Frosinone - Cagliari 21 gennaio 12:30 Dazn Empoli - Monza 21 gennaio 15:00 Dazn Sky21 gennaio 18:00 ...Pubblichiamo di seguito le probabili formazioni di Pianetagenoa1893.net di, ventunesima giornata di Serie A. Difesa - Nel reparto arretrato Vogliacco prenderà il posto dello squalificato De Winter , al centro Bani e sulla sinistra Vasquez: mister ...Uno scontro diretto - nonostante l'ottima stagione del Genoa, attualmente a +10 sui granata - che non può essere sciupato in alcun modo, anche considerando gli incroci tra le altre concorrenti per la ...Alle 18 tocca a Salernitana-Genoa mentre in serata c'è Lecce-Juventus, con i bianconeri che tenteranno il momentaneo sorpasso in classifica sull'Inter. Le partite delle 4 squadre impegnate in ...