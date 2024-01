Salernitana-Genoa | probabili formazioni | Gilardino pensa a Retegui

Leggi su calcionews24

(Di domenica 21 gennaio 2024) Questa sera alle ore 18 in campo la sfida di Serie A tra, ecco ledi Inzaghi eQuesta sera alle ore 18 in campo la sfida di Serie A tra, ecco lecon le scelte di Inzaghi e(3-4-3): Ochoa; Gyomber, Lovato, Fazio; Sambia, Basic, Maggiore, Bradaric; Candreva, Tchaouna; Simy. All. Inzaghi F. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Cabral, Coulibaly, Dia, Gyomber, Kastanos, Pirola.(3-5-2): Martinez; Bani, Vogliacco, Vasquez; Sabelli, Malinovskyi, Badelj, Frendrup, Martìn;, Gudmundsson. All. ...