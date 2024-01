Salernitana-Genoa | Inzaghi | “Abbiamo perso senza subire un tiro in porta”

(Di domenica 21 gennaio 2024) “Dispiace, perchéunine questo non deve accadere:preso il gol e questo rigore, la squadra non ha mai sofferto e ha costruito”. Lo ha detto il tecnico della, Filippodopo la sconfitta interna per 2-1 contro il. “C’è stato qualche errore individuale che ci penalizza più del dovuto, la squadra avrebbe almeno meritato il pareggio – dice l’allenatore ai microfoni di Dazn -. Dobbiamo andare avanti. Mancano 17 partite, dobbiamo vincerne almeno 7: io ci credo, la gente è stata straordinaria e meritava un altro risultato”. “Nel secondo tempo – spiega ancora il tecnico dellaavuto contro un rigore ...

Pioggia di oggetti a Salerno dopo il gol di Mateo Retegui, il momentaneo 1 - 1 segnato dal centravanti delal dodicesimo minuto. Mentre l'attaccante sta esultando, uno snack lanciato dalla curva granata lo colpisce in testa. Una pietra, pochi istanti dopo, lo sfiora: oggetto che l'arbitro Orsato ...Brutto episodio a Salerno che ha visto, suo malgrado, protagonista Retegui. Dopo aver segnato il gol dell'1 - 1 in, l'attaccante italoargentino ha festeggiato sotto la curva dei padroni di casa, e per questo sono stati scagliati verso di lui dagli spalti una serie di oggetti. Come riferito da ...Una sconfitta che fa male, che complica ulteriormente i piani salvezza. Il crollo casalingo contro il Genoa lascia la Salernitana all'ultimo posto in classifica e di conseguenza la lascia distante 6 ...Per il 21° turno di Serie A, l’incontro tra Salernitana e Genoa all’Arechi termina con il risultato di 1-2. Il Grifone è da subito in difficoltà con Martegani al 2' che supera Martinez. Al 13' Retegui ...