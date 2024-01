Salernitana-Genoa 1-2 | il tabellino

I voti ai protagonisti del match valido per la 21esima giornata del campionato di Serie A 2023/24: Pagelle Salernitana Genoa Le Pagelle dei ... (calcionews24)

Salernitana Genoa , match valevole per la 21esima giornata del campionato di Serie A TIM 2023/2024: cronaca e diretta live La cronaca, sintesi e ... (calcionews24)

Il Genoa ha vinto 1-2 contro la Salernitana all’Arechi. Il Grifone rimonta dopo l’iniziale svantaggio, per opera di Martegani. Blitz ROSSOBLU ? ... (inter-news)

Tensione a Salerno prima del fischio d’inizio di Salernitana-Genoa , in corso allo stadio Arechi. All’arrivo dei sostenitori liguri, le due tifoserie ... (feedpress.me)

Il video con gli Highlights e i gol di Salernitana-Genoa 1-2, match valido per la ventunesima giornata di Serie A 2023 / 2024 . All’Arechi i campani ... ()

Le Pagelle di Salernitana-Genoa 1-2 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per la ventunesima giornata di Serie A 2023 / 2024 . ... (sportface)

SALERNO - Gol, emozioni e un brutto momento quando Retegui è stato colpito da uno dei tanti oggetti volati dagli spalti dell'Arechi . Tutto questo è stata, sfida della 21ª di Serie A vinta in rimonta dai rossoblù di Alberto Gilardino che grazie alle reti dello stesso Retegui e di Gudmundsson (su rigore il suo nono centro in ..., la partita Il match inizia subito con un ottimo livello di intensità. I padroni di casa sbloccano la sfida dopo appena 3' con la rete di Martegani su assist di Bradaric . Passano ...A partire meglio è la Salernitana che dopo nemmeno due minuti sblocca la gara ... Il vantaggio dei granata dura però poco, perché al 13' il Genoa pareggia: capitan Badelj innesca Retegui, stop ...Nel primo tempo di Salernitana-Genoa si è verificato un bruttissimo episodio che ha visto protagonista l'attaccante del Genoa. Non sono bastati gli insulti razzisti a Maignan durante Udinese-Milan che ...