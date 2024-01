Russia | incendio in terminal gas Novatek vicino a San Pietroburgo

(Di domenica 21 gennaio 2024) Massima allerta nel distretto Kingisepp, cause ancora ignote Unè divampato nel, il secondo più grande produttore di gas naturale della, nel porto di Ust-Luga. Lo ha reso noto il governatore della regione, Alexander Drozdenko, come riporta l'agenzia russa Tass. Il sito si trova a circa 110 chilometri da San

Massima allerta nel distretto Kingisepp, cause ancora ignote Unè divampato nel terminal Novatek, il secondo più grande produttore di gas naturale della, nel porto di Ust - Luga . Lo ha reso noto il governatore della regione, Alexander Drozdenko, ...... "Presto vertice di pace in Svizzera" Dossier - Sentieri di guerra Le notizie in diretta dal conflitto Ucraina -Punti chiave 03:17in terminal gas vicino a San PietroburgoAncora ignote le cause dell'incendio divampato nel terminal del secondo più grande produttore di gas naturale della Russia, nel porto di Ust-Luga ...In fiamme quattro serbatoi Un drone ucraino ha colpito un deposito per lo stoccaggio di petrolio a Klintsy, città della Russia occidentale situata a 60 chilometri dal confine ucraino. L’attacco ha pro ...