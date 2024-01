Russia | incendio del terminal di gas vicino a San Pietroburgo “Il personale è stato evacuato”

(Di domenica 21 gennaio 2024) Unè scoppiato in undi gas nel porto di Ust-Luga, sul Mar Baltico russo. Lo ha riferito il governatore della regione. Il sito, che si trova a 110 chilometri a ovest di Sanal confine con l’Estonia, è gestito da Novatek, il più grande produttore di gas naturale della. “Nessun ferito a seguito dell’alNovatek del porto di Ust-Luga. Il”, ha scritto su Telegram il governatore della regione di Leningrado, Aleksandr Drozdenko, pubblicando un video che mostra un enorme rogo e fumo. “Un livello di allerta elevato èdichiarato nel distretto di Kingiseppsky che comprende il porto”, ha aggiunto. Il Ministero ...

Pyongyang: "L'amico più caro del popolo coreano". Nato: viceministro,non si fa intimidire. La cronaca, giorno ...