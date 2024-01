Royal Caribbean | pronta la nave più grande al mondo | 10mila passeggeri | lunga 3 campi da calcio | Messi il padrino

(Di domenica 21 gennaio 2024) Più di 250mila tonnellate di stazza (ben 5 volte il peso del Titanic), circa 365 metri di lunghezza (due interi stadi Meazza o 3da), 70 di larghezza e 80 metri di altezza, 8 quartieri (uno progettato per le famiglie con bambini piccoli), un parco acquatico, 6 scivoli e 7 piscine, oltre 40 opzioni per cenare e bere, un piccolo Central Park ricco di piante e uccelli, ma soprattutto la capacità di ospitare fino a 7.600, 10 mila se si considerano anche le 2350 persone che formano l’equipaggio provenienti da 80 Paesi del. E’ la nuovadi, la Icon of The Seas, a Miami per il viaggio inaugurale. A fare daa unada Guinness i vertici dinon potevano che ...

Un porto privato, caso unico in Italia, dedicato alla crocieristica e gestito con una concessione quasi centenaria dalla società. Il progetto nasce in area Pd, è stato inserito nelle ...Costruita originariamente perInternational come Song of America era entrata in servizio nel lontano 1982, mentre il trasferimento alla ...Festa grande a Miami per la Icon of The Seas, la nuova nave da crociera di Royal Caribbean. Più di 250mila tonnellate di stazza (ben cinque volte più del Titanic), circa 365 metri di lunghezza (due ...MIAMI - Fervono i festeggiamenti nelle acque davanti a Miami per il viaggio inaugurale della Icon of The Seas, la neonata nave da crociera di Royal Caribbean, che è la più grande di tutte le numerose ...