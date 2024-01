Roma | furti a turisti arrestate sei persone

Leggi su romadailynews

(Di domenica 21 gennaio 2024) CRONACA DI– Seisono stateper furto dai carabinieri del comando provinciale diimpegnati in una serie di controlli volti a garantire la sicurezza deiche affollano la Capitale. I carabinieri della stazione diSan Lorenzo in Lucina hanno arrestato un 24enne cittadino libico, senza fissa dimora, con precedenti, sorpreso subito dopo aver sottratto in un hotel in via della vite uno zaino ad un turista brasiliano mentre era impegnato alla reception durante il check-in. Gli stessi Carabinieri, in piazza Fontana di Trevi, hanno arrestato un 41enne georgiano che aveva asportato uno smartphone dalla tasca della giacca di una turista albanese. I carabinieri della stazione diMonte Mario, invece, hanno arrestato due donne straniere, ...