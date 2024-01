Roma | Dybala ok Fastidio alla coscia sinistra per Spinazzola

Leggi su sportface

(Di domenica 21 gennaio 2024) Un esordio a due facce, quello della primadi Daniele De Rossi, che però non ha impedito ai giallorossi di avere la meglio sul Verona e portare a casa tre punti importanti. Il calendario, per i giallorossi, è fitto di impegni: mercoledì lasarà a Riyadh dove sfiderà l’Al Shabab in un match amichevole, dettato dall’accordo con Riyad Season, che precederà quello di campionato contro la Salernitana. Per questo De Rossi ha convocato la squadra a Trigoria per una seduta di allenamento. Lavoro in palestra per i titolari della sfida all’Hellas, mentre tutti gli altri a faticare in campo. In gruppo anche il nuovo acquisto Mohamed Seck, mentre Renato Sanches ha svolto un lavoro individuale. La vittoria contro i gialloblù ha però lasciato in dote il solito carico di acciacchi; a preoccupare maggiormente è Leonardo, ...