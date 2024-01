Ritrovato il cadavere di un uomo nel trevigiano Ferite da arma da taglio sul corpo

A terra è statoildi un uomo di 50 anni, del quale al momento non è stata resa nota l'identità. Dinamica in fase di ricostruzione. Indaga la Squadra Mobile.Ilè statosotto al letto, avvolto in una coperta, in avanzato stato di deterioramento. A trovarlo è stato il fratello della vittima, che si era recato nell'abitazione per ...Terrore in una casa a Pavullo, a pochi chilometri da Modena dove è stato ritrovato un cadavere avvolto in una coperta ed in avanzato stato di deterioramento nascosto sotto il letto. La terribile ...Questa notte, un corpo senza vita è stato ritrovato a Secondigliano dagli agenti di polizia del Commissariato di zona. I poliziotti sono giunti in via dello Scirocco dopo la segnalazione di residenti ...