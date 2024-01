Rinnovo Lautaro Martinez | stasi solo momentanea | Marotta spiega!

Leggi su inter-news

(Di domenica 21 gennaio 2024) L’Inter pensa alla Supercoppa italiana, domani la finalissima col Napoli, ma ildirimane sempre un tema molto significativo. A precisarlo pure Beppe. PRIMA IL CAMPO ? Ildirimane una priorità per l’Inter. Il capitano argentino è intoccabile, la guida e il leader della squadra di Simone Inzaghi, che domani a Riyad si giocherà la finalissima di Supercoppa italiana contro il Napoli. Beppe, oltre a pronunciarsi sull’Inter e sul duello in campionato con la Juventus, ha chiarito la situazione legata al numero 10 dieci nerazzurro. «Ora fermi, ma le due parti vogliono continuare nel rapporto, non ci saranno problemi». Queste le parole dell’AD. Insomma, prima di tutto viene il campo. Ma sul ...