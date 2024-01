Riassunto | STEMCELL Technologies annuncia l’acquisizione di Propagenix Inc

Leggi su seriea24

(Di domenica 21 gennaio 2024)di un’azienda biotecnologica statunitense è la prima nella storia della società canadeseVANCOUVER, British Columbia–(BUSINESS WIRE)–, la più grande società biotecnologica canadese, è lieta dirediInc., un’azienda biotecnologica con sede nel Maryland il cui focus è sullo sviluppo di tecnologie che rendano possibili nuovi approcci per la medicina rigenerativa. “diè un passo importante nel cammino di crescita die rappresenta una pietra miliare per il settore delle biotecnologie in Canada”, commenta il Dott. Allen Eaves, Presidente e Ceo. “La tecnologia ...