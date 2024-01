Rescinde con la Juve e si trasferisce in una rivale | c’è la firma

(Di domenica 21 gennaio 2024) Rescissione del contratto con lantus econ unadei bianconeri, il trasferimento fa rumore Siamo nel pieno del calciomercato invernale, una finestra di trasferimenti che diversamente da quello che si poteva immaginare fino ad alcune settimane fa non sta vedendo lantus protagonista. Il club bianconero sta operando scelte diverse e controcorrente rispetto a quelle preventivabili. Lantus saluta un personaggio importante degli ultimi anni, addio che fa discutere (fonte: © ANSA) – Cityrumors.itNonostante la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri possa avere bisogno di innesti specialmente a centrocampo, il rendimento della squadra sta convincendo tutti che si possa rimanere anche così fino alla fine della stagione. Ovviamente, cogliendo le opportunità giuste, come quelle del ...

Albin Ekdal , centrocampista svedese di 34 anni , ha rescisso il contratto con lo Spezia per tornare a giocare in patria. Nelle ultime settimane ... (sportface)

L'ex capitano del Genoa è pronto per tornare in Italia: l'esperienza in Turchia si conclude dopo appena cinque mesi (itasportpress)

Il centrocampista è già tornato in Inghilterra e sta completando le trattative per un nuovo contrattol'Ajax . Ma la notizia assume importanza non perché Henderson sceglie di giocare per i ...... era approdato in Turchia lo scorso mese di agosto, dopo il mancato prolungamentoil Genoa, club nel quale è cresciuto e dove era tornato nel 2019 dopo la fine dell'esperienzala Juventus. ...Simone Aromando rescinde con i Blacks Faenza. Il pivot ha deciso di cambiare aria dopo gli ultimi mesi piuttosto complicati e passa a Mestre, nello ...Il club turco del Basaksehir ha rescisso il contratto di Eden Karzev, giocatore israeliano, al termine di un'inchiesta disciplinare in merito al post ...