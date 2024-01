Repubblica mette l’aureola a Lenin | sacerdote della rivoluzione Senza citare mai i danni del comunismo

Leggi su secoloditalia

(Di domenica 21 gennaio 2024) Marcello Veneziani ricorda oggi, nel centenariomorte di, che il despota comunista è il vero padre di tutti i totalitarismi. Anche se alla sinistra conviene dare tutte le colpe a Stalin. Su La verità Veneziani cita Solzenicyn: «Hanno inventato il termine stalinismo. Ma non c’è mai stato nessuno stalinismo. Fu un’invenzione di Krusciov per attribuire a Stalin quelli che sono invece i caratteri fondamentali del, le sue colpe congenite. In realtà aveva già detto tutto». Malaparte:nemicorealtà E ricorda, ancora, come Malaparte ritenesse“un piccolo borghese, cinico e freddo, pervaso di intellettualismo e privo di sensorealtà, meticoloso nella sua «crudeltà platonica»; non un romantico rivoluzionario ...