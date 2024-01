Renzi | “Oggi possiamo festeggiare il salvataggio dell’operazione Lamborghini Urus”

Leggi su lopinionista

(Di domenica 21 gennaio 2024) ROMA – “Nel 2015 il nostro Governo salvò la produzionea Sant’Agata Bolognese grazie a una bellissima collaborazione pubblico privato. Quasi dieci anni dopo lacomunica – proprio in queste ore – di aver battuto tutti i record grazie a quell’investimento che doveva essere fatto a Bratislava e che invece fu mantenuto in Italia. Più di diecimila auto vendute: è la prima volta nei sessant’anni di storia della. E questo vuol dire posti di lavoro, indotto, ritorno fiscale”. Così l’ex premier Matteo. “Quando chiudemmo l’accordo fui massacrato dai social per questa foto con l’allora CEO Stefano Domenicali, grande manager e ora grande amico. Inventarono storie virali denigrandomi e i post contro di me furono visti da più di otto milioni di persone.escono i dati ...