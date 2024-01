Reggio Emilia-Cremona oggi in tv | programma | orario e diretta Serie A1 2023 2024 basket

Leggi su sportface

(Di domenica 21 gennaio 2024) Il, l’e come vedere in, sfida valida come 17^ giornata dellaA1di. Interessante testa a testa tra due squadre che occupano, rispettivamente, la settima e l’ottava posizione in classifica. I padroni di casa, però, arrivano dalla pesante sconfitta contro Scafati, mentre gli ospiti, dopo aver mancato l’accesso alla Coppa Italia, hanno sorpreso Trento. La palla a due è fissata alle ore 18:15 di domenica 21 gennaio sul parquet del PalaBigi. Di seguito, le informazioni per seguire in, valida per laA1 ...