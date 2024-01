Recuperato a Colognola l’ultimo daino scappato

Come spiegano i colleghi di TrevisoToday, in tre stavano percorrendo il sentiero numero 104, quando il 23enne diai Colli non sarebbe più stato in grado di proseguire a causa di una ...In tre stavano percorrendo il sentiero numero 104, quando il 23enne diai Colli (in provincia di Verona) non è più stato in grado di proseguire per una possibile leggera distorsione alla ...E sabato 20 gennaio, anche grazie all’intervento della polizia provinciale, è stato recuperato a Colognola l’ultimo daino mancante. «Grazie alle forze dell’ordine, ai veterinari e ai cittadini che in ...La badante aveva fatto firmare all'anziana una serie di documenti per avere una procura sui suoi soldi. La donna è finita agli arresti domiciliari ...