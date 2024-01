Real Madrid Almeria | vittoria e polemiche | il VAR protagonista

(Di domenica 21 gennaio 2024)piena didelcon l’in Liga: il VAR annulla una rete agli ospiti e la convalida a Vinicius Ilvince in rimonta contro l’in un match pieno di colpi di scena e proteste. Al Bernabeu le Merengues confermano la testa della Liga, ma in Spagna è già polemica per l’arbitraggio di Maeso e del VAR. Gli ospiti, fanalino di coda della classifica, partono subito forte con la rete al primo minuto di Ramazani e finiscono addirittura il primo tempo sul 2-0, con la rete di Edgar Gonzalez al 43?. Nella ripresa il solito Bellingham dal dischetto – concesso con il VAR – accorcia le distanze. All’ora di gioco si scatena il putiferio: prima il VAR toglie la rete del 3-1 all’per un ...

Vero e proprio Scandalo Var nella Liga per quello che sta succedendo in Real Madrid-Almeria . Tre gli interventi della tecnologia in soccorso dei ... (sportface)

