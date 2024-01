Real Madrid-Almeria | polemica in Spagna per i tre interventi del Var Mundo Deportivo

(Di domenica 21 gennaio 2024) Ilha vinto in rimonta contro l’per 3-1, ma la partita è oggetto di polemiche per deglidel Var molto dubbi e incerti. “” ricostruisce quello che è successo. I tredel Var che hanno scatenatoPRIMO INTERVENTO L’arbitro della partita, Hernandez Maeso, assegna un calcio di rigore alper un fallo di mano di Kaiky dopo essersi consultato con il Var. L’protesta per i precedenti falli di Rudiger e Joselu nell’azione che si è conclusa con quello che ildefinisce “scandaloso” calcio di rigore. Bellingham non sbaglia dal dischetto e la partita si porta sull’1-2. SECONDO ...

Vero e proprio Scandalo Var nella Liga per quello che sta succedendo in Real Madrid-Almeria . Tre gli interventi della tecnologia in soccorso dei ... (sportface)

Vittoria piena di polemiche delcon l'Almeria in Liga: il VAR annulla una rete agli ospiti e la convalida a Vinicius Ilvince in rimonta contro l'Almeria in un match pieno di colpi di scena e proteste. Al ...L'alternanza Kepa - Lunin non soddisfa' Db Milano 11/10/2022 - Champions League / Milan - Chelsea / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: Kepa, Ancelotti schiera Kepa in porta e lui ...Passo falso del Bayern Monaco alla ripresa della Bundesliga. La squadra di Tuchel è stata sorpresa 1-0 all’Allianz Arena dal Werder Brema. Kane e compagni restano così a -7 dal Leverkusen di Xhaka, ...LIGA - L'Almeria va vicina a fare lo scherzetto al Real Madrid e trova il doppio vantaggio nel primo tempo. Nella ripresa però arriva la reazione dei Blancos, c ...