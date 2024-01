Real Madrid-Almeria | Liga | diretta tv | formazioni | pronostici

Leggi su ilveggente

(Di domenica 21 gennaio 2024)è una gara valida per la ventunesima giornata dellae si gioca domenica alle 16:15: tv,Una settimana sulle montagne russe quella del: prima la vittoria della Supercoppa contro il Barcellona, poi la sconfitta nel derby di Coppa del Re contro l’Atletico costata l’eliminazione. Emozioni a non finire per Ancelotti che adesso si aspetta di ritrovare la giusta calma e ripartire nella. La sua squadra al momento è seconda in classifica, un punto sotto al Girona: ma i Blancos hanno una partita in meno. Vinicius e Valverde (AnsaFoto) – Ilveggente.itL’obiettivo, ovvio, è quello di battere l’e mettere pressione alla squadra che al momento conduce in ...