Razzismo | Maignan a Udinese e Procura Complici se non farete nulla

(Di domenica 21 gennaio 2024) "È stato attaccato l'uomo, non il giocatore. Ma vinceremo la battaglia" MILANO - "Oggi un intero sistema deve assumersi le proprie responsabilità: gli autori di questi atti, perché è facile agire in gruppo, nell'anonimato di una piattaforma. Gli spettatori che erano in tribuna, che hanno visto tutto

"È una lotta dura, ci vorrà tempo e coraggio ma è una lotta che vinceremo": lo scrive il portiere del Milan Mikeall'indomani della partita contro l'Udinese, gara interrotta perché gli sono stati rivolti a più riprese insulti razzisti.Il messaggio diEcco il testo integrale pubblicato da Mike, parole accompagnate da alcune immagini in bianco e nero: ' Non è stato il giocatore ad essere stato aggredito. È l'uomo. È ...Mike Maignan prende ancora posizione contro il razzismo. Dopo aver fermato Udinese-Milan di ieri, il portiere ha pubblicato un post oggi in cui chiede venga fatto qualcosa contro i cori razzisti e ...Lo scrive in un post su X il portiere del Milan Mike Maignan all’indomani dell’episodio di razzismo di Udine. “Lo ripeto, non sono una VITTIMA. E voglio dire grazie al mio club AC Milan, ai miei ...