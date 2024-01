Razzismo | Leao con Maignan | “Diciamo no al razzismo” | FOTO

Milan e Lega A: 'no al' La gara è stata interrotta per cinque minuti dall'arbitro Maresca ... Rejinders 5 (23' st Okafor 7.5), Adli 5.5; Pulisic 6 (30' st Jovic 7), Loftus Cheek 7.5,5 (...Basti pensare a Rafai cui spunti sono diventati sempre più rari. Ma anche Pulisic per quanto ... Maignan 5,5 Merita un 10 per il gesto contro ilche può sensibilizzare qualche coscienza. ...Le parole del portiere dopo quando accaduto in Udinese-Milan, che lo ha visto abbandonare il campo per gli insulti razzisti: "Servono sanzioni molto forti" ...Stop al razzismo. Stefano Pioli commenta l`interruzione della partita vinta 3-2 in rimonta dal suo Milan sul campo dell`Udinese. L`allenatore rossonero ha dichiarato:.