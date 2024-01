Razzismo | Fedriga | “Questi episodi da condannare con fermezza | spero sanzioni esemplari”

(Di domenica 21 gennaio 2024) “Ogni forma diva assolutamente condannata con risolutezza e. Quanto accaduto ieri sera in un momento durante il quale dovrebbero regnare il fairplay, il rispetto reciproco e la correttezza è un fatto grave sul quale dovrà essere fatta chiarezza“. Così Massimiliano, governatore del Friuli Venezia Giulia dopo i cori razzisti rivolti al portiere rossonero Mike Maignan nella partita di Serie A tra Udinese e Milan. “Bisogna però tracciare una netta distinzione tra un piccolo gruppo isolato, il quale si è reso responsabile di quel gesto ingiustificabile, e i tifosi del Friuli Venezia Giulia di ogni specialità che si sono sempre identificati nei valori dello sport, così come l’Udinese Calcio che di tali valori è sempre stato esempio virtuoso” ha sottolineato il governatore. “Alle autorità spetta ora il compito ...

Nessuna prevaricazione, nessun atto di intolleranza o diverso religioni diverse da quella cristiana. Ma solo la ferma volontà di far rispettare le ...e una del governatore MassimilianoNessuna prevaricazione, nessun atto di intolleranza o diverso religioni diverse da quella cristiana. Ma solo la ferma volontà di far rispettare le ...e una del governatore MassimilianoQuesto il commento del governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga all'episodio di razzismo verificatosi durante la partita Udinese-Milan ai danni del portiere rossonero Mike Maignan.Il presidente della Regione dopo i cori e gli insulti a Maignan: per colpa di un piccolissimo gruppo di persone attacchi ingiusti a un popolo che difenderò ...