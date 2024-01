Razzismo contro Maignan | Ziliani tuona | “Deve finire 0-3 a tavolino!”

Non c'è posto per ilné per altre forme di discriminazione, nel calcio così come nella ... dice Infantino su Instagram riferendosi ai coriMike Maignan in Udinese - Milan e quelli a ...Le parole di InfantinoilInsulti e cori razzisti a Maignan, Infantino: "sconfitta a tavolino per le squadre di chi si comporta così" . Il presidente della Fifa Gianni Infantino ...Non c'è posto per il razzismo né per altre forme di discriminazione ... parte del calcio né della società", dice Infantino su Instagram riferendosi ai cori contro Mike Maignan in Udinese-Milan e ...Xavier Jacobelli, giornalista, ha commentato sulle pagine del Corriere dello Sport gli episodi di razzismo accaduti a Udine contro Mike Maignan, portiere del Milan: "Fuori i razzisti dagli stadi. E un ...