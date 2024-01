Razzismo contro Maignan | l’indagine della procura di Udine | i colpevoli 3-4 tifosi

Dopo quanto accaduto non solo in Udinese-Milan a Mike Maignan, ma anche in Inghilterra – a Sheffield – Gianni Infantino , presidente della FIFA , ha ... (inter-news)

L'attaccante del Real Madrid Vinicius Jr, si schiera al fianco di Mike Maignan dopo i cori razzisti di cui è stato vittimal'Udinese. Il brasiliano, da tempo attivoilscrive sui propri social: ' Parlare soltanto non cambierà nulla. È tempo di punire e mettere in carcere i razzisti in modo che si vergognino di quello che sono. Ringrazio coloro che ...... nel corso della sfidal'Udinese al Bluenergy Stadium. Non appena gli atti saranno trasmessi alla magistratura verrà aperto un fascicolo. Maignan, nel frattempo, si è sfogato sui social: 'Non ...Razzismo Maignan, Biasin commenta: «Tutti contro le bestie, tutti con Maignan». Le parole del giornalista Il giornalista e tifoso dell’Inter Biasin ha commentato i cori razzisti nei confronti del ross ...Andrea Abodi, ministro dello Sport, ha commentato così il caso di razzismo di ieri a Maignan: "Il mio, il nostro NO AL RAZZISMO non può, non deve, non vuole avere il colore di una maglia o della pelle ...