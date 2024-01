Razzismo allo stadio | Maignan che lascia il campo è un atto sovversivo di cui il calcio ha bisogno

(Di domenica 21 gennaio 2024) Loè un po’ un social a cielo aperto. O forse sarebbe meglio dire che stare sui social è un po’ come andare. Volano insulti di ogni tipo, cattiverie gratuite “giustificate” da un rigore non dato, da un gol subito o un cartellino di troppo. Dentro quei quattro spalti, negli anni, si è coltivato il, il sessismo e molte altre parole che finiscono in “ismo”. Mike, portiere del Milan (Ansa)Insulto liberoE, diciamolo, questi “agricoltori delle discriminazioni e dell’ignoranza” sono stati ancheti piuttosto liberi di farlo. Perché è così. Lo, ad un certo punto, sembrava una zona franca dove tutto era concesso, una sorta di paradiso civile: dire parolacce...

Milan annuncia il silenzio social per 24 ore "a sostegno di Mike Maignan e della lotta al razzismo". L'episodio di razzismo avvenuto in Udinese - Milan contro Mike Maignan ha sconvolto tutto il mondo del calcio. Sul tema si è espresso il ministro dello Sport Giovanni Abodi.