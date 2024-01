Razzismo a Udine | interviene il Ministro | su Maignan

(Di domenica 21 gennaio 2024) Arrivano le parole delin seguito agli eventi di, con protagonista il portiere del Milan Mike. Quanto detto. Vince anche in quel diil Milan di Stefano Pioli, capace di sopperire alla rimonta bianconera nonché al solito tabù ormai vivo da anni in occasione dei match contro i friulani. All’iniziale gol di Loftus-Cheek e alle due reti di Samardzic e Thauvin, hanno infatti risporto Luka Jovic e Noah Okafor, in grado di portare i 3 punti ai rossoneri. Non sono stati però gli eventi accaduti sul campo ad attirare l’attenzione in un buio e freddo sabato sera. Sono infatti impresse negli occhi di tutti le immagini di Mikee dell’intera rosa del Milan intenti ad abbandonare il terreno da gioco della Bluenergy Arena, causa cori razzisti da parte dei tifosi casalinghi nei ...

Sono i minuti di vergogna andati in scena sabato sera alla Dacia Arena didove il numero 16 ... 'Non c'è assolutamente posto nel nostro sport per il'. Un post a cui ha risposto anche l'...Lo scrive in un post su X il portiere del Milan Mike Maignan all'indomani dell'episodio didi. "Sbagliato dire no al nuovo stadio". San Siro, la condanna di Salvini 'Lo ripeto, non ...In un'intervista all'ANSA, Fabio Maresca, l'arbitro che ha interrotto Udinese-Milan per gli episodi di razzismo nel confronti del portiere rossonero, spiega il caso di cui si parla in tutto il mondo e ...I calciatori sono scesi in campo con una maschera di Maignan, per manifestare solidarietà al portiere del Milan vittima di insulti razzisti ...