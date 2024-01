Ranking ATP | Tsitsipas perde 1000 punti e precipita in classifica Passo avanti di Hurkacz

Leggi su oasport

(Di domenica 21 gennaio 2024) Arrivano aggiornamenti per ilATP in relazione agli Australian Open 2024. Lo Slam di Melbourne, in corso di svolgimento, sta dando indicazioni importanti per le posizioni di vertice. In questo discorso rientra il greco Stefanos, che l’anno passato si spinse fino alla Finale di questo torneo. Il nativo di Atene, in questa circostanza, è stato sconfitto negli ottavi di finale dal californiano Taylor Fritz. Un ko che costa molto caro nellamondiale. Vista la pesante “cambiale”,to in graduatoria,ndo. Per questo motivo, Stefanos è virtualmente n.10 del mondo. A guadagnare posizioni, infatti, sono stati Holger Rune (n.7), però già eliminato dallo Slam australiano, e il polacco Hubert ...