Rai Sport HD | Sci Alpino | Calcio Serie C | Biathlon | Pallavolo - Domenica 21 Gennaio 2024

(Di domenica 21 gennaio 2024) In vista del weekend,21, Digital-News.it vi presenta la programmazioneiva della Rai. Sui canali Rai e su RaiHD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventiivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti. Le gare trasmesse su RaiHD sono disponibili anche in alta definizione HEVC sul canale 558 del digitale terrestre.Tra novità e tradizione la stagione di Raidiretta da Jacopo Volpi (vicediretttori Auro Bulbarelli, Marco Lollobrigida, Riccardo Pescante, Massimiliano Mascolo e Stella Bruno) si appoggerà su tre capisaldi fondamentali. Il primo, gli eventi. A cominciare dal grande tennis della Coppa Davis e delle ATP ...

Sulla piattaforma streaming Volley ball World TV, sui canali Sky Sport (e in streaming su NOW) e in chiaro su Rai Sport (con Rai Play) torna lo ... (sportintv.eu)

Dopo il big match di ieri tra Modena - Perugia, oggici propone un altro match davvero molto interessante, quello tra Lube Civitanova - Milano. Civitanova occupa il 4° posto in classifica, in virtù di 9 vittorie, 5 sconfitte e 25 punti. Milano ...Zielinski Inter, c'è l'accordo: anticipazione, le cifre Poche settimane fa sulle colonne del Corriere delloil numero uno del club azzurro Aurelio De Laurentiis aveva riservato una ...Nello spazio dedicato all'attualità ci sarà il ritorno in tv di Lucia Annunziata, la giornalista e conduttrice che, proprio come Fazio, ha lasciato la Rai dopo la passata stagione televisiva.Chi sarà selezionato firmerà un contratto di apprendistato professionalizzante ai sensi del CCL Rai per quadri, impiegati e operai della durata di 36 mesi. È prevista una retribuzione annua lorda di ...