Raffiche di vento a Napoli | crollati due cartelloni pubblicitari

Paura in Alto Adige , alberi cadono su una seggiovia per le forti raffiche di vento : 7 feriti Paura in Alto Adige a causa dei forti venti. Sette ... (tpi)

Momenti di paura si sono vissuti in serata, poco dopo le 19, a Lecce, in via Silvio Pellico, nel quariore San Pio, quando proprio a causa delledel, a tratti impetuose, è crollata una ...disulla costa Topscana fino a 100km/h, 85km/h ad Artimino (Prato) e Stia (Arezzo), 75km/h a Pontremoli (Massa Carrara), 70km/h a Firenze". Lo scrive sui social il governatore toscano ...LECCE – Attimi di paura, in serata, in zona San Pio a Lecce. A causa delle forti raffiche di vento, un’impalcatura montata su un palazzo di cinque piani è crollata per strada, in via Silvio Pellico. L ...È in corso a Modugno (Bari) la staffetta mista di marcia sulla distanza di maratona, la nuova specialità a cinque cerchi che sarà introdotta a Parigi 2024. Temperatura di 8 gradi e raffiche di vento a ...