Qui aveva 13 anni | oggi è una delle conduttrici più amate in Rai

Leggi su velvetgossip

(Di domenica 21 gennaio 2024) Non tutti hanno riconosciuto chi è la bambina che compare in questo scatto, seppur a colori, che ormai fa parte del passato. Capelli mediamente lunghi, chioma al naturale e il suo sorriso, che non manca mai in nessuna occasione. In pochi hanno capito che si tratta semplicemente di Alessia Marcuzzi. Ne è passato di tempo da quell’istantanea che regala un’immagine inedita della conduttrice, tra le piùdella Rai. Mentre prosegue i suoi impegni televisivi, infatti, la showgirl non smette di pensare a quel che verrà in futuro e si occupa della sua ambiziosa carriera. Ancora non avete capito chi si cela dietro l’identità misteriosa dello scatto del passato? Stiamo parlando di Alessia Marcuzzi. Alessia Marcuzzi da piccola, foto Facebook – VelvetGossipCapelli sciolti al naturale, sguardo ignaro di ciò che avrebbe riservato per lei il futuro. Alessia Marcuzzi ha iniziato ...