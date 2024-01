Quanto spendono Regioni e città per convegni e manifestazioni? Il report sui costi

Il report realizzato per l'Adnkronos dalla Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica italianacostano a Regioni e città italiane i convegniper l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni A rivelarlo un report realizzato per l'Adnkronos dalla Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica italiana , che, ...Referenti veri, non solo sulla carta, che sicon presenza e lavoro quotidianamente. Ed è ... Sinceramente non sono stupito dell'acclamazione per Franco, perché solavora sul territorio e ...Calabria e Sicilia sono le Regioni meno efficienti nelle spese sostenute per l’organizzazione e la partecipazione a manifestazioni e convegni. Sono le uniche due a ricevere la ‘C’, il rating peggiore ...Sulla Muraglia o nelle vicinanze del Petruzzelli si paga anche la location da 5 fino a 20 euro. Sul lungomare e a Bari Vecchia i prezzi s’impennano. In molti casi le portate sostituiscono il pranzo. I ...