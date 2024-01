Quando una espressione del pensiero manca di linearità | la stessa perde efficacia…

Leggi su ildenaro

(Di domenica 21 gennaio 2024) Non si può rimanere indifferenti di fronte a comportamenti, soprattutto alcuni dei politici italiani, che, premettendo di voler raggiungere l’obiettivo A, seguono il percorso per arrivare a B. Da notare che tale comportamento non è causato da errore o addirittura dolo, ma dalla oramai consolidata prassi di annunciare tutto, come accade durante le campagne elettorali, per poi riproporre, una volta raggiunta la poltrona da parlamentare o altro alto incarico, muoversi sostanzialmente in un senso diverso,non addirittura in quello opposto. Proprio di questi tempi in Italia si sta assistendo a qualcosa del genere. Più precisamente si stanno mettendo in luce modi di fare meno convenienti di quelli che è possibile osservare in una convention di scaricatori di porto. È credibile che alcuni attori dei diversi teatri di palazzo a Roma ritengano che gli italiani, che ...