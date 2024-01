Quando partono Vinatzer e gli italiani nello slalom di Kitzbuehel | n di pettorale | orari | tv

(Di domenica 21 gennaio 2024) Domenica 21 gennaio andrà in scena lomaschile di, prova valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. Dopo le due discese libere che hanno tenuto banco negli ultimi giorni sulla mitica pista del Lauberhorn, il weekend in terra austriaca si concluderà con una prova tra i rapid gates. Appuntamento alle ore 10.30 per la prima manche, mentre la seconda scatterà alle ore 13.30. LA DIRETTA LIVE DELLOFEMMINILE DI JASNA ALLE 9.30 E ALLE 12.15 LA DIRETTA LIVE DELLODIALLE 10.30 E ALLE 13.30 Il grande favorito della vigilia è l’austriaco Manuel Feller, che se la dovrà vedere soprattutto con il norvegese Henrik Kristoffersen, gli svizzeri Ramon Zenhaeusern e Daniel Yule, il tedesco Linus Strasser, il francese Clement Noel e l’altro elvetico Loic Meillard. ...

