“Progetto 2025” | il piano di Trump per rivoluzionare gli Usa

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 21 gennaio 2024) In attesa delle primarie nel New Hampshire del 23 gennaio, i repubblicani si preparano a governare l’America. Chiunque sarà il candidato, e molto probabilmente sarà Donald, l’agenda repubblicana è spiegata in un importante documento che sta dividendo e allarmando l’opinione pubblica Usa. Si tratta del “” (Presidential Transition Project), il vero e proprio programma cheed il partito repubblicano intendono attuare dopo l’insediamento alla Casa Bianca, il 20 gennaio. Espresso in un articolato documento di 920 pagine scaricabile gratuitamente dal sito ufficiale projec.org, ildelinea i primi 180 giorni della futura amministrazione. Il documento conta 34 autori e 248 contributors, ed è costato 22 milioni di ...