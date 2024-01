Probabili formazioni Verona-Frosinone | ventiduesima giornata Serie A 2023 2024

(Di domenica 21 gennaio 2024) Ledi, match valevole per ladel campionato di. I padroni di casa hanno perso tanti giocatori in questa sessione invernale di calciomercato, ma hanno intenzione di lottare fino alla fine per la salvezza. La compagine ciociara, dal suo canto, deve rialzare la testa dopo aver vissuto un momento estremamente complicato. La partita andrà in scena alla ore 15:00 di domenica 28 gennaio e sarà trasmessa in diretta tv su Dazn. Ecco le possibili scelte dei due allenatori Marco Baroni ed Eusebio Di Francesco.– Baroni ritrova tre giocatori dopo la squalifica: si tratta di Duda, Lazovic e Coppola. In attacco probabile conferma dal 1? per Djuric, ...

Le parole di Pippo Inzaghi Le SALERNITANA (4 - 3 - 2 - 1): Ochoa; Zanoli, Gyomber, Lovato, Bradaric; Maggiore, Legowski, Basic; Candreva, Tchaouna; Simy. A disposizione: Fiorillo,... Tenterà di sfruttare l'onda lunga dell'entusiasmo (squadra che vince non si cambia) ma in queste ore l'idea di aver creato un po' di confusione a Imzaghi lo diverte parecchio. Il vecchio zio che crea ... Dopo la sconfitta in Supercoppa di Spagna e la vittoria in Coppa del Re contro l'Unionistas, il Barcellona torna a giocare in campionato e lo fa sull'ostico campo del Betis a Siviglia, nona forza del ...