Privatizzare | ma non soltanto per far cassa Il commento del prof Zecchini

(Di domenica 21 gennaio 2024) Da qualche tempo si rincorrono le voci di una probabile cessione sul mercato del 4% del capitale azionario dell’Eni, società strategica nel settore dell’energia, di cui lo Stato detiene la minoranza di controllo col 32,4%. L’operazione si inquadra nel programma di dismissioni di partecipazioni societarie dichiarato dal governo nell’impostare la politica di bilancio per il triennio 2024-2026 (Nadef dell’ottobre 2023). L’obiettivo triennale è ottenere proventi per almeno l’1% del prodotto interno lordo, ossia come minimo tra 21 e 22 miliardi, che sarebbero destinati programmaticamente a facilitare l’abbassamento del rapporto debito pubblico/ prodotto interno lordo, ma anche ad acquisire partecipazioni in imprese ritenute strategiche, quali le reti di telecomunicazione. Non si tratta di vere privatizzazioni perché lo Stato manterrebbe la quota di controllo delle società, a eccezione dei ...

'Hanno cominciato aMps. Ma chi l'ha detto che serva la banca dello Stato Piaceva ... La banca deve raccogliere risparmi e erogare prestiti a famiglie e imprese,deve essere la banca ...... le politiche sociali e la proposta da parte della Commissione Prefettizia digli ... 'Fermiamoci tutti - è l'appello di Salvatore Vozza - e ritorniamo a discutereci possono essere veti ...Trent’anni dopo il governo è costretto, a una nuova stagione di privatizzazioni con quel che rimane. E non è poco. Quote dell’Eni per esempio, delle Poste o delle Ferrovie ...Così, in un colloquio con il Corriere della Sera, il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. "Non è semplicemente fare cassa - aggiunge - In NetCo stiamo rinazionalizzando e c'è l'auspicio che ...