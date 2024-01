Presunta violenza dei manifestanti | sinistra fuori controllo | chi insulta i poliziotti feriti

... membro dell'ufficio politico di Hamas, secondo il quale lavolontà di Biden di parlare ... che avrebbe dovuto essere un'espressione di dissenso pacifica, è sfociata in episodi die ...Portanova dalla giustizia ordinaria venne condannato in primo grado a 6 anni a dicembre 2022 per lasessuale di gruppo a cui avrebbe preso parte nel maggio 2021. In attesa dei ...Un adolescente a Pieve di Soligo si sarebbe “vendicato” dopo uno screzio. La polizia locale, grazie ai filmati, ha già identificato il responsabile ...Social (Alias) Il professor Luciano Floridi analizza alcune questioni relative alla realtà virtuale, a partire dalla cronaca recente. Di Andrea Valdambrini ...