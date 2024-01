Premier | LIVE alle 15 Sheffield-West Ham | poi il Liverpool

(Di domenica 21 gennaio 2024) Prosegue la ventunesima giornata diLeague.15 in campoUnited-Ham, due squadre con obiettivi diversi in una partita...

'Israele deve mantenere il pieno controllo della sicurezza della Striscia per garantire che Gaza non rappresenti più una minaccia per gli israeliani' ribadisce ilisraeliano nella ...Bournemouth - Liverpool è una partita della ventunesima giornata diLeague e si gioca domenica alle 17:30: tv, formazioni, pronostici. Dopo la vittoria per 4 - ... la piattaformae on ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Israele–Hamas, Onu: uccisioni civili da parte d'Israele senza precedenti. LIVE ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Israele–Hamas, Netanyahu smentisce l'apertura alla sovranità palestinese. LIVE ...