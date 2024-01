Pozzuoli | una scossa augura Buona Domenica

(Di domenica 21 gennaio 2024) Un sisma di magnitudo non ancora nota è stato distintamente avvertito alle ore 10.35 in tutta la città. Dopo diverse settimane di silenzio il bradisismo ha ripreso a far sentire la sua presenza. Si attende il bollettino settimanale per comprendere le variazioni del fenomeno. LEGGI ANCHE: Due scosse nella notte aIl Blog di Giò.

...che avrebbero fatto emergere turbative nella gara per la concessione del Rione Terra di, ... Il provvedimento eseguito èmisura cautelare, disposta in sede di indagini preliminari, avverso ...... di cuidecina in condizioni molto gravi. Santi di oggi Conversione di san Paolo, apostolo Sant'Agileo, martire Sant'Anania di Damasco, martire Sant'Artema di, martire San Bretannione di ...con l'ulteriore finalità di una integrazione con i servizi previsti dall'Ambito Territoriale Sociale 12 di Pozzuoli e con il Comune". L'ASL Napoli 2 Nord, "agendo nel quadro delle linee normative ...POZZUOLI – “Presenterò un’interrogazione parlamentare ... E’ inaccettabile che in tutti questi mesi non si sia ancora riusciti a trovare una soluzione, tra la scuola e la Asl territoriale, per ...