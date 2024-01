Pozzuoli | martedì inaugurazione del Tunnel definito “dei Diamanti”

Leggi su ilblogdigio

(Di domenica 21 gennaio 2024)23 gennaio, alle ore 10, ci sarà il taglio del nastro del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, alla presenza del Sindaco diLuigi Manzoni, per l’apertura delche dall’uscita della tangenziale porta all’area ex Sofer. Impropriamente vienecollegamento Porto-Tangenziale. In verità l’opera fu progettata nel 1976 con incarico al Il Blog di Giò.