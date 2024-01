Pozzuoli | l’Asl assicura | “Impegnati per garantire la scuola al bimbo disabile”

Leggi su anteprima24

(Di domenica 21 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiL‘ASL Napoli 2 Nord, in merito alla vicenda di Lorenzo, il bambino di 6 anni affetto da Atrofia Muscolare Spinale di Tipo 1 dalla nascita, ribadisce “il proprio impegno e la propria disponibilità per la piena inclusione scolastica del piccolo”. Nei giorni scorsi è stata denunciata la situazione del bambino affetto da Sma, una malattia neuromuscolare rara che comporta una sovrapproduzione di saliva e per questo la presenza di una figura esperta accanto a lui risulta indispensabile per un eventuale soccorso immediato. Per frequentare ha bisogno dunque di un’assistenza particolare. Per quanto di propria diretta competenza l’Azienda, attraverso il Distretto Sanitario 35 ed i Servizi Dipartimentali, riferisce di “aver provveduto all’inserimento del piccolo nel programma di assistenza domiciliare integrata (ADI), grazie al quale è stato possibile ...