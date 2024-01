Ponza | traghetto in balia delle onde rischia di ribaltarsi | video

(Di domenica 21 gennaio 2024) Tanta paura per i passeggeri e l'equipaggio delche daera diretto a Formia. Il maltempo, il vento e la forza del mare condi diversi metri anche a ridosso del porto hanno fatto che si che la nave oscillasse in maniera paurosa, con il rischio addirittura diin acqua. Alla fine però la nave ha tenuto e ci sono stati danni solo alle auto che si trovavano nella stiva parcheggio.

Il traghetto della Laziomar, partito sabato 20 gennaio da Formia e diretto a Ponza con 120 persone a bordo, ha rischiato di ribaltarsi a causa delle onde alte otto metri. Nessun passeggero è rimasto ... Estratto dell'articolo di Vittorio Buongiorno per www.ilmessaggero.it auto nel ponte di carico del traghetto È accaduto di nuovo, sempre il 20 gennaio e sempre a Ponza. Un anno fa l'uscita dal porto del traghetto Tetide era ... Attimi di grande preoccupazione a Ponza: il traghetto Quirino, partito dalla località di Formia, in arrivo poco prima di mezzogiorno, rischia di ribaltarsi a causa del forte vento, delle onde alte e ...