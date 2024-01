Ponza | motonave rischia di ribaltarsi | “L’episodio non può passare inosservato”

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 21 gennaio 2024), 21 gennaio 2024- alaQuirino della Laziomar, si è trovata in balia del forte vento e delle onde. Tanto da complicarne la manovra di attracco, e farlere il rovesciamento, nei pressi del porto dell’isola. Attimi di terrore e di panico per i 37 passeggeri che si trovavano a bordo. La tratta è durata circa cinque ore. Alcuni hanno avuto malori per le condizioni estreme del mare e per la forte paura. Le immagini, registrate dalla terra ferma, sono state postate sui social. Nella stiva, le turbolenze hanno causato ingenti danni ai mezzi parcheggiati, sei auto e altrettanti camion sono finiti uno addosso all’altro. Una volta terminato l’attracco, sul traghetto sono saliti i militari dell’Arma, della Guardia di Finanza e della Capitaneria. Oltre al danneggiamento della carrozzeria, alcuni ...