Pisa | 25enne ucciso a coltellate | altri 4 arresti

(Di domenica 21 gennaio 2024) Accusati di aver partecipato alla rissa Per l'omicidio adi un, morto accoltellato la sera del 5 gennaio scorso in piazza Vittorio Emanuele II, ci sono statiquattro. Le indagini dei carabinieri della compagnia diinsieme ai colleghi del Reparto Operativo-Nucleo Investigativo, coordinate dalla procura di, hanno permesso prima

resta in carcere il georgiano di 32 anni fermato domenica 7 gennaio 2024, con l'accusa di omicidio volontario, in concorso con un connazionale ... ()

Accusati di aver partecipato alla rissa Per l'omicidio adi un, morto accoltellato la sera del 5 gennaio scorso in piazza Vittorio Emanuele II, ci sono stati altri quattro arresti . Le indagini dei carabinieri della compagnia diinsieme ai ...... iltunisino aggredito letalmente a coltellate in Piazza Vittorio Emanuele II la sera del 5 ... ripristinata alo scorso settembre. Il primo esercizio commerciale a cui abbiamo chiesto di ...(Adnkronos) – Per l’omicidio a Pisa di un 25enne, morto accoltellato la sera del 5 gennaio scorso in piazza Vittorio Emanuele II, ci sono stati altri quattro arresti. Le indagini dei carabinieri della ...sono state arrestate dai carabinieri della compagnia di Pisa e del nucleo investigativo con l'accusa di aver preso parte alla rissa avvenuta la sera del 5 gennaio scorso quando un 25enne, anche lui ...