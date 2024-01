Piazza Armerina | aggressione razzista nella notte | 38enne insultata e picchiata da un branco di minorenni

(Di domenica 21 gennaio 2024) Dopo averlapesantemente con frasi razziste, undi ragazziha aggredito una donna di 38 anni di origini somale. È successo la scorsa, in provincia di Enna, dopo la mezza. Secondo quanto riferito dai carabinieri, la vittima – una badante che da anni vive e lavora in Sicilia – è stata colpita a pugni in faccia e offesa per le sue origini. Ora si trova ricoverata all’ospedale Chiello della città con una frattura del setto nasale. Le autorità hanno sentito alcune persone e pare che abbiano individuato il giovane che avrebbe colpito la donna. La sua posizione è ora al vaglio degli inquirenti. Leggi anche: Dopo gli insulti razzisti parla Mike Maignan: «Non è stato il giocatore ad esser aggredito ma l’uomo, il ...

