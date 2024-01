Phisikk du role – Le elezioni trompe l’oeil che però se le perdi ti fai male

Leggi su formiche

(Di domenica 21 gennaio 2024) Le Europee di giugno saranno il giro di boa di una legislatura e forse di un ciclo politico per le ragioni ansiogene di una politica dell’immediato e non per il significato d’indicatore dello stato d’animo attribuito al popolo votante. Per chi non fosse troppo smemorato, infatti, basterebbe appena ricordare i clamorosi successi della Lega nel giro elettorale del 2019, il 34,26% seguito dall’8,79% delle politiche del 2022, o del Pd di Renzi che a Bruxelles prese nel 2014 il 40,81%, mentre alla Camera nel 2018 raccolse un misero 18,7%, senza dire della leader radicale Bonino che nel 1999 raccolse l’8,45% in Europa, sull’onda della della candidatura pop alla Presidenza della Repubblica, mentre alle politiche del 2001 sudi poco il 2% e non presenta neanche un seggio. Una rassegna significativa di inattendibilità che servirebbe un po’ a togliere enfasi a quella specie ...