Perugia-Spal oggi in tv | data | orario e diretta streaming Serie C 2023 2024

(Di domenica 21 gennaio 2024) La, l’, latv e lodi, match dello stadio Renato Curi valevole per la ventiduesima giornata del campionato italiano di. La compagine umbra, dopo aver vinto un importante scontro diretto contro il Pescara, vuole proseguire su questa strada anche tra le mura amiche. La squadra biancazzurra, dal suo canto, ha assolutamente bisogno di fare risultato per risalire in classifica e allontanarsi dalla zona rossa. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 21 gennaio alle ore 16:15 e sarà trasmessa insu Sky Sport. SITO LEGA PRO RISULTATI E CLASSIFICA SportFace.

Calcio 2023 - 2024 Serie C Girone B Tabellino partitaSquadra in casaSquadra avversaria, ovvero uno scontro tra due squadre in ripresa. E' questo il principale motivo di interesse del match della terza di ritorno che andrà in scena domani alle ore 16:15 al Renato Curi.Già, perchè ilora è terzo in classifica e questa posizione va difesa con le unghie e con i ... i biancorossi riceveranno domani la visita della(calcio di inizio ore 16:15), protagonista ..."Dell’Orco gioca perché è con la testa sul Perugia" Il Perugia ha preso il via e non vuol fermarsi. Dopo le due vittorie consecutive, il Grifo vuol dare un segnale oggi contro la Spal, ...Ieri: Juventus Next Gen-Rimini 0-0. Lucchese-Recanatese 3-1, Cesena-Pontedera (giocata ieri sera). Oggi: Torres-Olbia (ore 16), Perugia-Spal e Sestri Levante-Virtus Entella (16.15), Arezzo-Pescara e ...