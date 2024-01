Permessi Legge 104 | quanto tempo prima bisogna inviare la comunicazione? La risposta non è scontata

Leggi su cityrumors

(Di domenica 21 gennaio 2024) Idi tre giorni al mese concessi dalla104 sono disciplinati da una rigida normativa. Ci sono condizioni da rispettare o si perderà il beneficio. Quale tempistica va rispettata per non rischiare di non poter usufruire del giorno di permesso? Il lavoratore ha degli obblighi inerenti l’inoltro della domanda da conoscere o il datore di lavoro non concederà la giornata di assenza. Un errori nei tempi di inoltro della domanda e addio permesso 104 (Cityrumors.it)Iretribuiti previsti dalla104 rientrano tra le agevolazioni dedicate ai lavoratori con disabilità e ai caregiver che assistono un familiare con handicap grave. Consentono di assentarsi per tre giorni al mese (o due ore al giorno nel caso del dipendente disabile) continuando a percepire la retribuzione. Il beneficio si affianca ad altre ...